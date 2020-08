Dans la crise du Golfe entre l'Iran et les Etats-Unis, l'ours russe n'a jamais caché où allait sa préférence. Les terrains d'entente entre Téhéran et Moscou sont nombreux et variés : commune opposition aux folies impériales de Washington, alliance en Syrie, complicité dans le mouvement de dédollarisation ou encore collaboration à la dynamique multipolaire de l'Eurasie. Aucune surprise, donc, de voir le Kremlin apporter son soutien aux fiers Perses, ce qui a d'ailleurs été réaffirmé avec force en juin :

Si beaucoup espéraient ou craignaient que Poutine "vende" l'Iran en échange de la Syrie, ils ont été déçus/soulagés. L'inédit sommet tripartite Russie-Israël-USA, lors duquel Washington et Tel Aviv étaient censés convaincre Moscou de lâcher l'Iran, a accouché d'une souris. Pire ! l'envoyé russe, Nikolaï Patrouchev, a renvoyé Bolton & Co dans les cordes :

« L'Iran a toujours été et demeure notre allié, avec qui nous développons nos relations dans un contexte aussi bien bilatéral que multilatéral. Nous croyons donc qu'il est inadmissible de qualifier l'Iran comme la principale menace de la région et de le mettre sur le même plan que l'Etat Islamique ou d'autres organisations terroristes. »

L'ami Nikolaï en a rajouté une couche en déclarant que, selon les données militaires russes, le drone US était bien dans l'espace aérien iranien et que les accusations américaines contre Téhéran concernant l'attaque de pétroliers étaient « de piètre qualité et peu professionnelles ». Pan, sur la moustache de Bolton qui, avec son siamois israélien, ne s'attendait visiblement pas à se faire reprendre aussi vertement. Voilà qui n'a pas dû lui arriver très souvent dans sa carrière...

On a vu début juillet que l'ours s'amusait à brouiller/usurper les signaux GPS des avions américains au Moyen-Orient. Les facéties russes semblent arriver doucement mais sûrement vers la zone iranienne, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour l'US Air Force...

Il y a quelques jours, la coopération entre Moscou et Téhéran a passé la vitesse supérieure. Pendant la visite du chef de la marine iranienne à Saint-Pétersbourg, un mémorandum d'entente a été signé entre les deux armées, incluant de possibles et prochains exercices navals conjoints près, vous l'avez deviné, du fameux détroit d'Ormuz. La portée de cet accord n'a échappé à personne et surtout pas aux stratèges américains.

L'on imagine alors aisément leur fébrilité à la lecture de la véritable bombe qui vient de sortir hier. Avant de vous en faire part, précisons que l'information reste à confirmer (le site en question n'a cependant pas l'habitude de raconter n'importe quoi). On ne peut pas non plus exclure une intox iranienne, bien que l'on ne comprenne pas vraiment quelle en serait la raison. Voici le scoop, qui pourrait être ce que les anglophones appellent un game changer au Moyen-Orient et au-delà.

Téhéran et Moscou se seraient mis d'accord pour ouvrir deux bases navales et une base aérienne russes en Iran ! L'emplacement, sur le Golfe persique, est stratégique au possible : Bouchehr et Chabahar, encadrant le détroit d'Ormuz.

Si les Iraniens, habituellement très sourcilleux quant à la présence militaire étrangère sur leur territoire (le fidèle lecteur se rappelle l'affaire d'Hamadan), ont accepté, c'est que ces bases participeraient fortement à la sanctuarisation du pays face aux velléités impériales US. Notamment à Bouchehr, bête noire des Israéliens, qui accueille la centrale nucléaire dont les Russes sont en train de construire deux nouveaux réacteurs.

Quant à l'ours, il peut se lécher les babines avec gourmandise. Un bail à la syrienne (49 ans) marquerait l'entrée fracassante de la Russie dans le Golfe persique et lui donnerait un rôle de garante de la sécurité des hydrocarbures et de la liberté de circulation dans l'un des endroits les plus stratégiques de la planète, fonction que n'arrivent plus à remplir les Etats-Unis.

Ceci est d'ailleurs à mettre en parallèle aux récentes propositions de Moscou à l'ONU sur l'établissement d'une architecture collective de sécurité dans le Golfe, qui pourrait peut-être constituer un complément à l'Organisation de Coopération de Shanghai. Une structure multipolaire dont Moscou aurait l'un des tout premiers rôles. Même Catherine la Grande n'aurait pas osé y penser dans ses rêves les plus fous.

Sanctuarisation de l'Iran, case essentielle du grand échiquier eurasiatique ; évincement de l'empire de sa chasse gardée moyen-orientale ; contrôle des flux pétroliers ; avancée du modèle de l'OCS et de la multipolarité du continent-monde face à l'obsolescence de l'unilatéralisme américain... Les conséquences de ce coup de maître sont potentiellement gigantesques.